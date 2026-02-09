...con Pasquale Marino

"La Juventus del secondo tempo è stata tambureggiante. La Lazio ha avuto anche l'occasione per chiudere la partita, ma i bianconeri ne hanno avute di più facendo la partita nella metà campo biancoceleste. Alla fine, il risultato è giusto". Così a TuttoMercatoWeb.com Pasquale Marino analizza la partita tra Juventus e Lazio terminata sul punteggio di 2-2.

Che Lazio ha visto? Sul mercato Sarri non sembrava contento...

"Mi ha sorpreso Maldini. Ha fatto una partita straordinaria, protagonista nel cucire il gioco. Mi è piaciuta anche la personalità".

Di chi il mercato di gennaio migliore?

"Atalanta, Fiorentina e Roma hanno cercato di completare gli organici laddove poteva esserci qualche carenza. Malen è un colpo importante. Anche se il mercato di gennaio storicamente non è facile".

E in B?

"La Sampdoria ha fatto un mercato importante. Brunori, Pierini, Sebastiano Esposito.

Monza e Venezia sono le favorite per andare in A, il Palermo se la gioca Il Frosinone ha perso contro il Venezia ma sta facendo un bel caldo e spero che continui".

Era un uomo mercato Nicola Salerno, suo direttore a Brescia....

"Sapevo che stava poco bene, non che potesse mancare da qui a poco tempo. Ho lavorato con lui a Brescia, lo conoscevo già da prima. Una persona seria, competente. Un uomo di campo, una persona che faceva bene il suo lavoro. E a livello umano sapeva creare il giusto rapporto".

Mister, pronto a tornare in pista?

"Tutti noi abbiamo voglia di rientrare. Le squadre sono sempre quelle e gli allenatori sono tanti. Bisogna pazientare. Attendo il progetto migliore"