Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Daffara esordio da urlo. Ghedjemis da Serie A
Turno infrasettimanale, il 10° del torneo, che in Serie B regala novità e conferme. Per quanto riguarda le prime spicca il Catanzaro al secondo successo consecutivo in stagione, così come torna alla vittoria la Reggiana nel sentito derby contro Modena e il Frosinone contro la Virtus Entella. Continua, invece, a stupire il Monza alla quarta vittoria di fila, così come il Cesena che si porta a casa 9 punti nelle ultime tre giornate. Male, infine, il Palermo (una sola vittoria nelle ultime cinque gare) e malissimo il Mantova che non fa bottino pieno dal 30 agosto scorso.
Questa la Top11 della 10ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):
Daffara (Avellino) 8.0 - Esordio assoluto in Serie B per il classe 2004, e che esordio. Smanaccia tutto quello che c'è da togliere dallo specchio della porta. Sul gol di Capellini vale il discorso del suo collega di reparto. Se questo era l'antipasto chissà che stagione lo attende.
Favasuli (Catanzaro) 7.5 - Match perfetto, spinge, corre e crossa. Addirittura trova il gol. Serata da ricordare per lui.
Guarino (Empoli) 7.0 - Perfetto in lettura e posizionamento. Non si fa mai sorprendere e comanda la difesa con autorevolezza. Bello il colpo di testa nel finale che rischia di regalare i tre punti ai suoi.
Capellini (Pescara) 7.0 - Apre le danze con il tap in vincente. Rimedia qualche errore di troppo da parte dei suoi compagni.
Bozzolan (Reggiana) 7.5 - Realizza la rete decisiva con lucidità, brilla da esterno di catena e offre qualità in entrambe le fasi di gioco.
Berti (Cesena) 7.5 - Gol, tanta qualità e presenza. È il motore del centrocampo, realizza con freddezza il 2-0. Migliore in campo.
Pérez (Venezia) 7.5 - Attivo fin dai primi minuti. Diversi tiri in porta. Assist per Doumbia e Yeboah, oltre al gol realizzato al 45’. Il migliore in campo per distacco.
Cissè (Catanzaro) 7.5 - Anche in una serata dove sembra in ombra smista palloni benissimo e segna un gol da antologia. Ne sentiremo parlare ancora.
Ghedjemis (Frosinone) 8.0 - Semplicemente infermabile, non segna ma entra nelle azioni da gol ed è il migliore dei suoi. Quando parte i calciatori dell'Entella possono solo pregare. Colpisce un palo sfortunato.
Mota (Monza) 7.0 - Risulta ancora una volta determinante per questo Monza. Corre e crea spazi, mettendo a disagio i difensori avversari con i propri movimenti, di cui il primo vale lo 0-1, poi decisivo.
Kvernadze (Frosinone) 7.5 - Anche lui infermabile, ingaggia duelli su duelli con Parodi, che non lo vede mai. Decisivo con i suoi dribbling.
N.B. - Non sono stati presi in considerazioni i giocatori di Juve Stabia e Bari a causa del rinvio del match.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30