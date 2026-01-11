Serie B, Padova-Modena: biancoscudati per consolidarsi, canarini per uscire dalla crisi

Padova e Modena si sfidano nella partita che va a chiudere la diciannovesima giornata del campionato di Serie B. Sul campo si confronteranno due realtà con obiettivi stagionali distinti, ma unite dalla necessità di conquistare i tre punti. I biancoscudati iniziano il 2026 forti di una posizione in classifica stabile e in linea con le aspettative di inizio stagione, puntando a consolidare la loro corsa verso la matematica salvezza. Per i canarini, la vittoria assume i contorni dell'imperativo: fondamentale entrare nel nuovo anno con un successo per voltare pagina dopo l'ultimo brutto periodo che ha minato il bel lavoro fatto a inizio campionato dagli uomini di Sottil. C’è già molto in gioco per entrambe le formazioni, pronte a darsi battaglia per inaugurare al meglio questa seconda parte di campionato

Come arriva il Padova: dicembre a corrente alternata per i Biancoscudati, che hanno chiuso l'anno solare con un bilancio altalenante. Nonostante questo, la formazione di mister Andreoletti si ritrova decima, posizione di classifica assolutamente coerente con le aspettative stagionali. Attualmente la squadra è in una zona tranquilla, ma il campionato è imprevedibile ed è per questo motivo che una vittoria nel prossimo match sarebbe molto importante: i tre punti permetterebbero di consolidare la propria posizione e di mantenere un margine di sicurezza rassicurante dalla sempre pericolosa zona playout.

Come arriva il Modena: I canarini arrivano alla sfida dell'Euganeo in piena crisi di risultati, la formazione emiliana è reduce da un magro bottino di appena una vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato. Un rendimento che ha frenato bruscamente un avvio di stagione decisamente spumeggiante e fatto scivolare di posizioni gli emiliani. Molti i punti persi per strada che ora rendono la missione di questo avvio di 2026 chiara e urgente: mantenere, con le unghie e con i denti, una posizione che garantirebbe l'accesso ai playoff. L'obiettivo è quello di giocarsi tutte le chance nella post-season per provare a centrare una storica promozione in serie a, categoria che per i colori gialloblù manca ormai da ben ventidue anni.