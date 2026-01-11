Ricci: "Con Vanoli grande amicizia. Prima la fase difensiva per poi pensare all'attacco"

Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha parlato nel pre-partita contro la Fiorentina ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Ci troviamo molto bene, cercheremo di fare la nostra partita, dobbiamo fare bene la fase difensiva prima e poi dare una mano all'attacco".

Ha parlato con Vanoli prima della partita?

"Ho già parlato con il suo prof, è nata una grande amicizia con Vanoli. Mi ha insegnato tanto, gli auguro il meglio; vedremo come andrà".