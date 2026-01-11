Parma, Cuesta: "Stiamo crescendo. Ora manteniamo umiltà"

Il suo Parma esce dal 'Via del Mare' con tre punti importanti per la classifica dopo la vittoria per 2-1 contro il Lecce. Ecco le parole di Carlos Cuesta ai microfoni di DAZN: "Nel primo tempo non stavamo trovando le migliori soluzioni per i problemi che ci creava il Lecce. Siamo arrivati con più facilità nella ripresa, già dall'inizio, poi con l'espulsione siamo riusciti a muovere la palla con pazienza da una parte all'altra. Sono stati bravi i ragazzi a capire quando accelerare e quando avere pazienza, con due gol un palo e una traversa".

Cosa è cambiato nell'intervallo?

"Volevo provare ad alzare il livello di agonismo e attenzione, per vincere le seconde palle. Questa è una cosa importante, ho mostrato gli spazi a disposizione e pensato a come sfruttare al meglio le qualità dei nostri. La reazione dei ragazzi è stata ottima, l'hanno fatto con lucidità. Non è stata una questione di essere propositivi, non riuscivamo ad essere lucidi e di fare bene le cose. Abbiamo provato comunque".

Una gara così vi permette di crescere?

"Abbiamo avuto un contesto così contro la Lazio: mentre con loro abbiamo fatto fatica a creare occasioni, oggi abbiamo attaccato un blocco basso e spero sia uno step importante per la nostra crescita. Manteniamo umiltà, mercoledì andiamo a Napoli con la voglia di fare una grande prestazione. I ragazzi devono recuperare al meglio in vista di questa gara complicata. Gli esterni hanno cambiato i compiti nell'arco dei 90 minuti: in alcune situazioni, siamo riusciti a farlo meglio e in altri no. Stiamo migliorando e lo dobbiamo fare ancora di più".