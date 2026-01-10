Padova-Modena, i convocati del tecnico gialloblu Sottil per la trasferta in Veneto
Sono 22 i gialloblù convocati dal tecnico del Modena Andrea Sottil per la trasferta di Padova. Ecco la lista nel dettaglio:
Portieri: Fabrizio Bagheria (78), Leandro Chichizola (1), Michele Pezzolato (22).
Difensori: Davide Adorni (28), Gady-Pierre Beyuku (2), Cristian Cauz (33), Matteo Cotali (29), Alessandro Dellavalle (25), Steven Nador (19), Bryant Nieling (20), Daniel Tonoli (77), Francesco Zampano (7).
Centrocampisti: Fabio Gerli (16), Luca Magnino (6), Yanis Massolin (17), Niklas Pyyhtia (18), Simone Santoro (8), Luca Zanimacchia (98).
Attaccanti: Manuel De Luca (99), Francesco Di Mariano (23), Ettore Gliozzi (9), Pedro Mendes (11).
