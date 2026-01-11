Live TMW Lecce-Parma, Štulić: "Mettiamo da parte la sconfitta e rialziamoci"

Nikola Štulić interviene ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" nel post-partita di Lecce-Parma.

Che partita è stata?

"All'inizio siamo partiti bene, ho segnato subito e tutto andava nella giusta direzione. Nel secondo tempo abbiamo provato a difenderci ma hanno trovato due gol anche con un po' di fortuna. Dobbiamo mettere da parte questa partita e rialzarci, siamo a metà campionato e ci sono tanti punti da conquistare ancora. Ripartiremo dalle due trasferte di Milano".

Cosa succede alla squadra dal punto di vista mentale?

"A questi livelli i dettagli fanno la differenza, dobbiamo restare maggiormente concentrati. Siamo stati sfortunati ma dobbiamo lavorare duramente e cercare di far girare gli episodi dalla nostra parte".

Cosa dovete fare dopo questa sconfitta?

"Oggi stavamo facendo bene, avevamo la partita in controllo. Abbiamo pagato a caro prezzo gli errori. Dobbiamo sbagliare meno ed avere più attenzione".