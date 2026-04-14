Il PSG controlla, Liverpool poco pericoloso: poche emozioni ad Anfield, 0-0 al 45'
Primo tempo intenso ma molto bloccato ad Anfield nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, con gli ospiti forti del 2-0 ottenuto nella gara d’andata a controllare senza particolari problemi.
La partita si apre con un’occasione per i francesi: al 10’ Ousmane Dembélé prova la conclusione dalla distanza dopo un’uscita di Mamardashvili su Warren Zaïre-Emery, ma il tiro viene neutralizzato dal portiere in arretramento. Il Liverpool risponde al 22’ con una buona combinazione tra Ryan Gravenberch e Alexander Isak, con quest’ultimo però pescato in posizione irregolare. L’azione si chiude comunque con un’uscita attenta del portiere Safonov, mentre il centrocampista olandese si conferma tra i più attivi della prima parte di gara insieme a Zaïre-Emery.
Il match cresce d’intensità e al 28’ arriva un episodio pesante: Hugo Ekitiké è costretto a lasciare il campo per infortunio, con il Liverpool che inserisce Mohamed Salah, il grande escluso delle scelte iniziali. Subito dopo, al 31’, proprio Salah mette un cross insidioso che genera una mischia pericolosa: intervento decisivo di Safonov e successivo salvataggio di Marquinhos ad evitare il tap-in di Van Dijk e Wirtz
Al 38’ altro episodio importante: problema fisico per Nuno Mendes, sostituito da Lucas Hernández. Nel finale di frazione il PSG chiude leggermente meglio, costruendo un paio di situazioni interessanti senza però trovare il gol. Direzione di gara sempre sotto controllo da parte dell’arbitro Maurizio Mariani, in una partita molto combattuta ma fin qui corretta e ben gestita.