Dura 45' la sfida di Isak: lo svedese impalpabile contro il PSG, Slot inserisce Gakpo

Inizia il secondo tempo ad Anfield nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Liverpool e Paris Saint-Germain, con il punteggio ancora bloccato sullo 0-0 e una qualificazione tutta da decidere. Arne Slot, dopo essere stato costretto a sostituire Ekitike con Salah, interviene subito con due cambi in apertura di ripresa: dentro Cody Gakpo e Joe Gomez, fuori Jeremie Frimpong e Alexander Isak, quest’ultimo apparso in difficoltà e mai davvero incisivo, anche a causa di condizioni fisiche non ottimali.

Una scelta obbligata per il Liverpool, che prova a cambiare ritmo e struttura offensiva dopo un primo tempo complicato, in cui la squadra aveva faticato a trovare continuità negli ultimi metri. Il PSG, dal canto suo, riparte senza modifiche (anche se c'è stato il cambio forzato Nuno Mendes-Lucas Hernandez) ma con la stessa organizzazione mostrata nella prima frazione, cercando di gestire il vantaggio complessivo e spezzare il ritmo della squadra inglese.