Spettacolo, gol e paura per uno scontro, c'è tutto in Atletico Madrid-Barcellona: 1-2 al 45'

Quella che sta andando in scena al Metropolitano per il ritorno dei quarti di finale di Champions League è una sfida fino a questo momento elettrizzante e già ricca di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. All'intervallo il Barcellona conduce 2-1 sul campo dell'Atletico Madrid, avendo quindi dimezzato l'iniziale svantaggio maturato nella sfida dell'andata. Al momento però sono ancora avanti i Colchoneros.

Yamal è il protagonista annunciato della serata, in cui prova a iscriversi già dopo una trentina di secondi appena, trovando però la pronta risposta di Musso. È comunque l'avvisaglia di una partenza furibonda del Barcellona, che infatti passa in vantaggio già al 4', grazie all'errore dell'ex Lenglet in impostazione che permette a Yamal, questa volta sì, di insaccare. Forte della spinta emotiva data dallo 0-1, il Barça spinge ancora con forza e a metà primo tempo trova lo 0-2, con Ferran Torres che riceve da Olmo e calcia sotto l'incrocio col mancino.

Poco dopo è invece la grande paura a pervadere i presenti al Metropolitano, e il risultato sul campo non c'entra nulla. C'è infatti uno scontro fortuito tra Musso e Fermin Lopez, che riceve un calcio sul naso, perdendo immediatamente sangue. Il giocatore viene comunque medicato e rimane in campo. La pausa però 'devitalizza' il Barcellona e permette anzi all'Atletico di accorciare. Succede alla mezz'ora, quando Llorente se ne va a destra e crossa basso al bacio per il gol dell'ex Atalanta.

Per il quarto d'ora rimanente di primo tempo, è il Barcellona a manovrare la palla per la maggior parte del tempo, ma senza creare situazioni troppo minacciose per la difesa della compagine di casa.