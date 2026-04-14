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Totti prende posizione tra Gasperini e Ranieri, Sinner 'minaccia' il derby: le top news delle 22

Totti prende posizione tra Gasperini e Ranieri, Sinner 'minaccia' il derby: le top news delle 22TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
Oggi alle 22:00Serie A
Dimitri Conti

Serata di Champions League, questa di martedì 14 aprile 2026. Sono cominciati i quarti di finale di ritorno, ed è già spettacolo, perlomeno su uno dei due campi. Se a Liverpool il punteggio è ancora di 0-0 tra i Reds padroni di casa e il Paris Saint-Germain, al Metropolitano sono già state segnate tre reti nei primi 45 minuti. Il Barcellona ha infatti dimezzato lo svantaggio dell'andata sul campo dell'Atletico Madrid: Yamal e compagni conducono 1-2 a fine primo tempo, con lo stesso asso della nazionale spagnola che ha aperto le danze, prima del momentaneo raddoppio di Ferran Torres e del successivo centro di Lookman, che porterebbe al momento la squadra di Simeone in semifinale. Ma c'è tutta la ripresa.

La querelle tra Gasperini e Ranieri sta agitando il presente della Roma. E sul tema si esprime anche un'istituzione dei colori giallorossi come Francesco Totti: "Alla fine sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi della Roma e verso la società. Anche perché ancora stiamo là, a tre punti dalla Juventus. Spero che si uniscano le forze che si hanno a disposizione, poi a giugno si tireranno le somme. L'unico obiettivo è la Roma in questo momento, quello che tutti noi romanisti ci auguriamo che possa andare tutti nella stessa direzione. Poi i problemi ci stanno ovunque, però esporli così in questo momento non mi sembra giusto".

Roma-Lazio potrebbe spostarsi per colpa di... Jannik Sinner? Il derby romano è schedulato per la penultima giornata di campionato, più precisamente nel weekend del 17 maggio quando al Foro Italico, esattamente accanto allo stadio Olimpico, sono in programma le finali di doppio e singolo degli Internazionali di Tennis. Il Viminale avrebbe chiesto lo spostamento della partita al lunedì alle ore 18, ma al momento le squadre di Serie A si stanno opponendo a questo scenario.

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