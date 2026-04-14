Inter, il rinnovo di Chivu è una formalità: ingaggio ritoccato e apertura di un ciclo

Una volta "ufficializzato" lo Scudetto, per il quale manca davvero solo la matematica, l'Inter blinderà Cristian Chivu con il rinnovo. Il prolungamento dell'accordo tra il tecnico e la società nerazzurra è soltanto una formalità e tutto verrà annunciato dopo la vittoria del tricolore, con Lautaro e compagni che dovranno difendere i nove punti di vantaggio sul Napoli, a sei giornate dalla fine del campionato.

Ingaggio lievitato.

L'Inter premierà dunque il tecnico rumeno, che è vicino a vincere lo Scudetto alla sua prima stagione da allenatore del club di viale della Liberazione, che coincide anche con la sua prima da inizio campionato in Serie A, dopo la parentesi al Parma dell'anno scorso. L'impresa di centrare il titolo all'esordio è riuscita soltanto a Vycpalek nel 1972, Sacchi nel 1989 e Mourinho nel 2009 e questo la dice lunga sul lavoro fatto dallo stesso Chivu, al quale verrà aumentato anche l'ingaggio, che salirà rispetto agli attuali 2,5 milioni di euro percepiti attualmente.