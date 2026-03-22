Serie B, Sampdoria e Avellino per ora non si fanno male: è 0-0 al 45'

Poche emozioni nel primo tempo tra Sampdoria e Avellino. Perfetto equilibrio a Marassi, il risultato al 45’ è 0-0, che non farebbe comodo né agli irpini in ottica playoff né ai blucerchiati che sono invece a ridosso della zona playout.

SERIE B - 32ª GIORNATA

Sabato 21 marzo

Cesena-Catanzaro 3-1

34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti

Juve Stabia-Spezia 3-1

32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro

Padova-Palermo 0-1

90+2' Bani

Monza-Venezia 1-1

26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)

Modena-Mantova 2-1

14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).

Domenica 22 marzo

Bari-Carrarese 0-3

47' Rouhi, 72' Abiuso, 81' Bouah

Empoli-Pescara 4-2

9' e 65' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' e 47' Di Nardo (P), 80' Fila (E)

Sudtirol-Frosinone 1-3

7' Raimondo (F), 60' Pecorino (S), 68' Calò (F), 85' Ghedjemis (F)

Sampdoria-Avellino 0-0 - In corso

Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 68 (32 partite giocate)

Monza 65 (32)

Frosinone 65 (32)

Palermo 61 (32)

Catanzaro 52 (31)

Modena 50 (31)

Juve Stabia 45 (32)

Cesena 43 (32)

Carrarese 39 (32)

Avellino 39 (31)

Sudtirol 38 (32)

Empoli 36 (32)

Mantova 34 (32)

Padova 34 (32)

Sampdoria 31 (31)

Bari 31 (32)

Virtus Entella 31 (31)

Spezia 30 (32)

Reggiana 30 (31)

Pescara 29 (32)