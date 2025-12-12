Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Modena, Sottil: “Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida”

Modena, Sottil: "Prestazioni buone, ora serve tornare al risultato. Donadoni? Una grande sfida"
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
Oggi alle 14:34Serie B
Luca Bargellini

Dopo due sconfitte consecutive il Modena di Andrea Sottil proverà a ritrovare un risultato positivo in casa del nuovo Spezia di Roberto Donadoni. Capace, negli ultimi due weekend, di portare a casa sei punti complessivi.

Queste le parole del tecnico dei Canarini nella consueta conferenza stampa prepartita:

"Lo Spezia l’hanno scorso ha fatto la finale playoff e la struttura della squadra è la stessa - riporta ParlandodiSport.it -. Sarà una partita difficile contro una squadra che ha solidità ed è allenata da un tecnico molto esperto come Donadoni. Grande rispetto per lo Spezia, ci siamo preparati bene, come sempre, e andiamo a fare la nostra partita. Le prestazioni ci sono sempre state e sono state di livello, ci siamo confrontati per andare a migliorare i particolari nelle due fasi. Questa squadra è eccezionale, vuole prendersi responsabilità insieme a me e non cerca alibi. Donadoni è stato un grande giocatore ed è un allenatore di spessore, sarà bello confrontarmi con lui e contro la sua squadra. E’ una bella sfida.

Differenza di risultati rispetto ad inizio stagione? Analizzo sempre la prestazione e il primo pilastro è capire se la squadra ha performato. Per me la prestazione c’è sempre stata; è chiaro che il calcio viaggia per episodi, ma non credo nella sfortuna e non cerco alibi. Per me non è cambiato nulla da inizio anno: siamo partiti con una squadra già pronta rispetto alle altre grazie alla società, per questo siamo partiti fortissimo e all’inizio andavamo più forti degli altri. Poi sono arrivate anche le altre, non si può pensare di non avere mai un risultato negativo. Tante squadre hanno avuto problemi in partenza, come Venezia, Monza e Catanzaro, che non è una squadra scarsa. Ci sta avere spinto tantissimo e avere un attimo di rallentamento, ma non in termini di prestazione. La bravura è nel rimanere lucidi e andare a capire cosa si può fare meglio nelle due fasi, cercando di continuare a fare quello che stiamo facendo. Sappiamo dove dobbiamo alzare un po’ l’attenzione, ma non vedo nulla di eclatante.

Pedro Mendes? Ha fatto un’ottima gara, quando un attaccante fa gol è una cosa importante. Ha fatto la prima parte di stagione col ritiro in maniera straordinaria, poi ha avuto un problema. Ci sono momenti in una stagione in cui tocca ad uno e momenti in cui tocca ad un altro. Gliozzi ha spinto tantissimo nella prima parte, si può calare ma è tutto fisiologico. Pedro Mendes sta dimostrando che è sul pezzo".

