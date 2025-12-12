Spezia-Modena, i convocati di Sottil: lieve emergenza difensiva. Out Ponsi e Cotali

Vigilia di gara per il Modena, che domani affronterà lo Spezia in occasione della 16ª giornata del campionato di Serie B, i canarini impegnati sul terreno del 'Picco': appuntamento per il match fissato alle ore 15:00.

Sul momento della rosa gialloblù, nella consueta conferenza stampa pre gara che si è tenuta quest'oggi, si è così espresso mister Andrea Sottil: "Grande rispetto per lo Spezia, ci siamo preparati bene, come sempre, e andiamo a fare la nostra partita. Le prestazioni ci sono sempre state e sono state di livello, ci siamo confrontati per andare a migliorare i particolari nelle due fasi. Questa squadra è eccezionale, vuole prendersi responsabilità insieme a me e non cerca alibi [...] Per me non è cambiato nulla da inizio anno: siamo partiti con una squadra già pronta rispetto alle altre grazie alla società, per questo siamo partiti fortissimo e all’inizio andavamo più forti degli altri. Poi sono arrivate anche le altre, non si può pensare di non avere mai un risultato negativo".

A ogni modo, la rosa non è a completa disposizione dell'allenatore, perché sono assenti il difensore Fabio Ponsi e anche il suo compagno di reparto Matteo Cotali.

Di seguito, l'elenco dei 24 convocati:

PORTIERI: Bagheria, Chichizola, Pezzolato;

DIFENSORI: Adorni, Beyuku, Cauz, Dellavalle, Nador, Nieling, Pergreffi, Tonoli, Zampano;

CENTROCAMPISTI: Gerli, Magnino, Massolin, Pyyhtia, Santoro, Sersanti, Zanimacchia;

ATTACCANTI: Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi, Pedro Mendes.