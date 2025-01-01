Dopo 35 anni nuovamente avversarie. Le ultime vittorie? Anni ’70 e ‘80
Dopo ben 13.117 giorni Monza-Catanzaro torna nel palinsesto della Serie B. L’ultima volta, infatti, era stata sul finire degli anni Ottanta, quando all’11esimo turno del 1989-1990 la sfida terminò con un pareggio per 1-1.
Non solo.
Monza-Catanzaro diventerà anche maggiorenne in cadetteria, poiché raggiungerà quota 18 nel secondo livello del calcio italiano.
La bilancia dei precedenti racconta di 4 vittorie biancorosse, 9 segni X, 4 successi giallorossi, 15 gol fatti dai locali, 16 reti marcate dagli ospiti. Soprattutto, colpisce il dato sul punteggio più ricorrente al triplice fischio conclusivo: il pareggio ad occhiali, vale a scrivere lo 0-0, comparso già al termine di 5 match, l’ultimo nel 1988-1989.
Dagli ultimi 3 incroci mai è uscito un vincitore.
Nel 1985-1986 fu 2-2: Papais al 20’, Soda al 40’ e al 60’, Antonelli all’80’.
Nel 1988-1989 ecco uno 0-0.
Nel 1989-1990 terminò 1-1: Lorenzo al 38’ e Rondini all’88’.
La più recente delle 4 vittorie lombarde è il 2-0 del 1970-1971 (Pepe al 61’ e Bertogna al 90’).
L’ultima delle 4 vittorie calabresi è lo 0-1 del 1983-1984 (Lorenzo al 36’).
Come arrivano a questo faccia a faccia i due club?
Monza con 8 punti (2V – 2X – 2P con 5GF e 5GS), di cui 6 sul proprio campo (2V – 0X – 1P con 2GF e 1GS). Catanzaro a 6 (0V – 6X – 0P con 6GF e 6GS), la metà, 3, in trasferta (0V – 3X – 0P con 2GF e 2GS).
PS: la Regina del Sud non vince dallo scorso 17 maggio, quando fece 1-0 ospitando il Cesena nei play-off. In questo torneo soltanto segni X. Il record di pareggi in un campionato di cadetteria a venti squadre è rappresentato dai 26 ottenuti dal Perugia nel 1984-1985.
TUTTI I PRECEDENTI A MONZA (SERIE B)
17 incontri disputati
4 vittorie Monza
9 pareggi
4 vittorie Catanzaro
15 gol fatti Monza
16 gol fatti Catanzaro
LA PRIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Catanzaro 0-0, 15° giornata 1959/1960
L’ULTIMA SFIDA A MONZA IN CAMPIONATO
Monza-Catanzaro 1-1, 11° giornata 1989/1990