Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini

Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a CherubiniTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 22:32Serie B
Daniel Uccellieri

Il girone di ritorno di Serie B inizia con un pareggio che forse serve poco ad entrambe: al Ferraris finisce 1-1 fra Sampdoria e Virtus Entella. Blucerchiati in vantaggio nel primo tempo con Cherubini, la squadra di Chiavari pareggia nella ripresa con Parodi. Un punto che smuove la classifica ma che non allontana le due squadre liguri salla zona calda della classifica.

SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino - Carrarese
Ore 15.00 Empoli - Südtirol
Ore 15.00 Monza – Frosinone
Ore 15.00 Padova – Mantova
Ore 15.00 Venezia - Catanzaro
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia

A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:

Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Virtus Entella 20*
Südtirol 19
Sampdoria 19*
Spezia 17
Bari 17
Mantova 16
Pescara 14

*una gara in più

Articoli correlati
Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello,... Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto... Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto
La sconfitta dell'algoritmo: l'oggetto misterioso Narro saluta la Samp dopo appena... La sconfitta dell'algoritmo: l'oggetto misterioso Narro saluta la Samp dopo appena 39 minuti
Altre notizie Serie B
Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello,... Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a... Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini
Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN
Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista
Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Domani Avellino-Carrarese, i convocati di Biancolino: fuori Insigne e Kumi Domani Avellino-Carrarese, i convocati di Biancolino: fuori Insigne e Kumi
Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto... Sampdoria-Virtus Entella, le formazioni ufficiali: Esposito parte dal primo minuto
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
3 Come sta cambiando il progetto Juventus e perché adesso En-Nesyri (un centravanti con David) è diventato un nome caldo. Le due velocità di un club che è iscritto al grande ballo
4 Samuel Mbangula, la paura di fallire alla Juventus. Ora in panchina al Werder Brema
5 Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine top news n.1 Corrado: "Lucca al Pisa? Oggi fantacalcio, ma gli portiamo fortuna". Poi aggiunge: "Si vedrà"
Immagine top news n.2 Caro Cassano, sulla competenza di TMW non si scherza. Il tuo è un autogol, ma continua a leggerci
Immagine top news n.3 Milan, Pavlovic è in ripresa: oggi primo allenamento in gruppo dopo lo scontro di Firenze
Immagine top news n.4 Juve, Spalletti: "Cercavamo un vice Yildiz, ma non voglio mettergli pressione. Domani c'è"
Immagine top news n.5 Fiorentina, ecco Jack Harrison: "Forza Viola, sono molto contento di essere qui"
Immagine top news n.6 Il tecnico millennial, Dragowski e l'ex bomber della Conference: Fiorentina, ecco lo Jagiellonia
Immagine top news n.7 Lazio, Fabiani: "Denuncerò in Procura alcuni fatti molto strani nella trattativa per Taylor"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Sampdoria di Andrea Mancini e un mercato di gennaio con pochi eguali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Torino e l'inizio del riscatto dei colpi tanto criticati di Vagnati
Immagine news podcast n.2 Napoli e Inter, è deciso: ritoccare ora e rivoluzionare in estate
Immagine news podcast n.3 Il Parma ha blindato il centravanti che sogna di diventare Lewandowski
Immagine news podcast n.4 I migliori tre acquisti la Fiorentina li ha fatti all'interno della propria rosa
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto
Immagine news Altre Notizie n.3 Il significato della vittoria del Milan a Como secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa-Atalanta 1-1, le pagelle: esordio da sogno per Durosinmi, Krstovic non basta
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Mateta è il primo obiettivo per questa sessione di mercato. Costa tra i 25 e i 35 milioni
Immagine news Serie A n.3 Buona la prima per Durosinmi: il nuovo 17 del Pisa segna al debutto e con l'Atalanta finisce 1-1
Immagine news Serie A n.4 Esordio da sogno per Rafiu Durosinmi: stacco imperioso e gol dell'1-1 in Pisa-Atalanta
Immagine news Serie A n.5 L'Atalanta la sblocca a Pisa: Krstovic entra e segna subito l'1-0 alla Cetinar Arena
Immagine news Serie A n.6 Martorelli sul caso Fortini-Fiorentina: "Il rischio per i viola è di averlo già perso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Carrarese, i convocati di Calabro: ancora out Imperiale, recupera Zanon
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Entella 1-1, le pagelle: Cherubini e Parodi a segno. Karic e Tiritiello, che partita!
Immagine news Serie B n.3 Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 20ª giornata: Bari-Juve Stabia visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.5 Monza-Frosinone, i convocati di Bianco: torna Obiang. C'è anche Izzo in lista
Immagine news Serie B n.6 Monza-Frosinone, i convocati di Alvini: tornano a disposizione Gelli e Kvernadze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, prova di forza dell'Arezzo: 3-0 in casa della Vis Pesaro. Vince anche il Team Altamura
Immagine news Serie C n.2 Pergolettese, riassetto societario in corso: il comunicato ufficiale del club
Immagine news Serie C n.3 Il Foggia a Casillo-De Vitto. L'ex Micco: "Il prossimo anno lotterà per la B"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, c'è il rinnovo di Calcagni: il centrocampista ha firmato fino al 2027
Immagine news Serie C n.5 Cagliari, Vinciguerra rientra dal Pescara: andra in prestito secco al Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Gubbio, Marco Spina ha mercato: tre squadre pronte a darsi battaglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cagliari-Juventus, partita cruciale per la stagione di entrambe
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Sassuolo, azzurri chiamati alla svolta dopo tre pareggi consecutivi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Inter, Chivu vuole consolidare il primato
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, Sottili: "Noi e il Napoli le due sorprese della A. Importante fare risultato"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones Arce: "Cariche per il Genoa. Squadra con giusto atteggiamento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Saranno Reggio Calabria e Vicenza a ospitare le sfide dell'Italia verso il Mondiale
Immagine news Calcio femminile n.4 Riparte la Serie A Women: fra nuovi allenatori e il derby d'Italia. Il programma della 10ª
Immagine news Calcio femminile n.5 Colantuono: "Al Sassuolo Femminile arrivo come fosse un punto di partenza, no di arrivo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina femminile, Maya Cherubini: "Sogno la nazionale maggiore. Greggi un modello"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Bello l’equilibrio, meno bello il nervosismo (causa VAR)