Serie B, termina 1-1 l'anticipo fra Sampdoria e Virtus Entella: Parodi risponde a Cherubini
Il girone di ritorno di Serie B inizia con un pareggio che forse serve poco ad entrambe: al Ferraris finisce 1-1 fra Sampdoria e Virtus Entella. Blucerchiati in vantaggio nel primo tempo con Cherubini, la squadra di Chiavari pareggia nella ripresa con Parodi. Un punto che smuove la classifica ma che non allontana le due squadre liguri salla zona calda della classifica.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Ore 15.00 Avellino - Carrarese
Ore 15.00 Empoli - Südtirol
Ore 15.00 Monza – Frosinone
Ore 15.00 Padova – Mantova
Ore 15.00 Venezia - Catanzaro
Ore 17.15 Reggiana – Cesena
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Virtus Entella 20*
Südtirol 19
Sampdoria 19*
Spezia 17
Bari 17
Mantova 16
Pescara 14
*una gara in più