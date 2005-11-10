Serie B, classifica marcatori: il Gallo non smette di cantare! Ma Shpendi del Cesena tiene botta

Con la serata di ieri, mercoledì 28 ottobre, si è definitivamente chiusa la9ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che si è giocata in turno infrasettimanale, e che sta definendo sempre di più la propria classifica (CLICCA QUI per il resoconto completo).

E non si sta definendo solo la graduatoria della venti compagine in corsa nel torneo cadetto, ma anche la classifica marcatori, che vede Andrea 'Gallo' Belotti sempre più inarrestabile e ancora al secondo posto della graduatoria, a una sola lunghezza da quella vetta che per ora non sembra aver intenzione di cambiare padrone: Cristian Shpendi del Cesena non molla. Andiamo dunque a vedere tutto quello che è accaduto, ricordando che vengono riportate le prime cinque posizioni e che il numero tra parentesi indica i calci di rigore segnati.

Di seguito il punto della situazione:

7 gol: C. Shpendi (1; Cesena)

6 gol: Belotti (Modena), Johnsen (Palermo), Mosquera (Hellas Verona)

5 gol: Di Nardo (1; Juve Stabia), Ruocco (Mantova)

4 gol: Bonazzoli (Cremonese), Pittarello (Catanzaro/Pisa), Russo (Avellino), Silipo (Ascoli), Vavassori (Palermo)

3 gol: Ambrosino (Modena), Besaggio (Avellino), Caso (Modena), Gori (Ascoli), Marras (Pisa), Rubino (Carrarese), Salvemini (2; Benevento), Saporiti (1; Empoli), Siatounis (Benevento)