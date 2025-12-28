Serie BKT, record stagionale di spettatori nel turno natalizio. La nota
La Serie BKT segna il record stagionale di spettatori nel turno natalizio. Circa in 128500 sugli spalti per la 18a giornata, battuto il record del primo turno che ne ha contati duemila di meno. Stadi pieni ovunque, con il Barbera che ha superato i 30mila e Marassi che ha sfiorato i 25mila. Ma la passione si è estesa ovunque, con dati di pubblico superiori alle medie ovunque e Catanzaro, Modena e Bari che hanno abbattuto il muro dei 10mila e tifosi che hanno approfittato dei giorni di festa per seguire la propria squadra in trasferta. Non temendo alcuna distanza come dimostrano i 400 padovani al Barbera. Ancora una volta la scelta della Lega B di giocare durante le feste si è dimostrata un’idea azzeccata.
SERIE B, 18ª GIORNATA
Modena-Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)
Spezia-Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli-Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia-Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria-Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia-Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Palermo-Padova 1-0
38' Pohjanpalo
Bari-Avellino 1-1
54’ Dickmann (B), 68’ Biasci (A)
CLASSIFICA
Frosinone 38
Monza 37
Venezia 35
Palermo 33
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 26
Empoli 24
Padova 22
Avellino 22
Reggiana 20
Carrarese 20
Spezia 17
Sampdoria 17
Bari 17
Sudtirol 16
Virtus Entella 16
Mantova 15
Pescara 13
