Serie BKT, record stagionale di spettatori nel turno natalizio. La nota

La Serie BKT segna il record stagionale di spettatori nel turno natalizio. Circa in 128500 sugli spalti per la 18a giornata, battuto il record del primo turno che ne ha contati duemila di meno. Stadi pieni ovunque, con il Barbera che ha superato i 30mila e Marassi che ha sfiorato i 25mila. Ma la passione si è estesa ovunque, con dati di pubblico superiori alle medie ovunque e Catanzaro, Modena e Bari che hanno abbattuto il muro dei 10mila e tifosi che hanno approfittato dei giorni di festa per seguire la propria squadra in trasferta. Non temendo alcuna distanza come dimostrano i 400 padovani al Barbera. Ancora una volta la scelta della Lega B di giocare durante le feste si è dimostrata un’idea azzeccata.

SERIE B, 18ª GIORNATA

Modena-Monza 1-2

40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)

Spezia-Pescara 2-1

8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)

Carrarese-Mantova 0-0

Catanzaro-Cesena 2-0

26' Iemmello, 54' Pittarello

Empoli-Frosinone 1-1

16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)

Juve Stabia-Sudtirol 1-0

19' Maistro

Sampdoria-Reggiana 2-1

14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)

Venezia-Virtus Entella 1-0

17' [aut.] Di Mario (E)

Palermo-Padova 1-0

38' Pohjanpalo

Bari-Avellino 1-1

54’ Dickmann (B), 68’ Biasci (A)