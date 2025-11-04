Live TMW Kairat Almaty, Sorokin: "Sarà una partita complicata, dovremo dare il massimo"

Vigilia di Inter-Kairat Almaty, match valido per la quarta partita della League Phase di Champions League. Nella sala stampa di San Siro con l'allenatore della squadra kazaka interviene anche il difensore Egor Sorokin: "Sarà una partita complicata e dovremo dare il massimo. Dobbiamo saper soffrire ed essere in grado di amministrare la partita".

Cosa si aspetta da difensore?

“Abbiamo lo staff che ci dice come comportarci e difenderci. Sono esseri umani come me gli attaccanti dell’Inter. Non sarò solo io a difendere”.

Come gestite il jet lag?

"Non è la prima volta che intraprendiamo grandi viaggi. la società fa il possibile, sul jet lag è più pesante quando torniamo a casa"

Quanto pesa l'assenza del capitano?

"Martinovich è una grande defezione. Gli auguro una pronta guarigione. Cercheremo di fare le cose al meglio, lui deve pensare a recuperare. I compagni faranno il possibile per dare una mano".