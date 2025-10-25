Spezia, D'Angelo: "Vittoria fondamentale. Era importante sbloccarsi"

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa dopo la rotonda vittoria in casa dell'Avellino. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it

“Vittoria molto importante, non era facile, siamo contenti di aver ottenuto questi 3 punti. Fuori casa riusciamo a esprimerci meglio? E’ vero, anche a Venezia abbiamo fatto bene, giocando in 10. Ma dobbiamo scrollarci di dosso questo periodo e ripartire da qui, riuscendo a fare quello che sappiamo. Veniamo da 8 partite senza vittorie, ci siamo sbloccati. Siamo stati bravi a giocare come dovevamo. Poi, con loro in 10, siamo stati bravi a non concedere nulla e sfruttare gli spazi che si sono creati".

Gruppo unito? “Spero di sì, la cosa più importate è che la squadra abbia fatto risultato, la squadra si è sempre allenata con serietà. I ragazzi hanno dimostrato attaccamento”.

Rischi limitati su palle inattive: “Sì su 13 gol presi, 9 ne abbiamo presi sui piazzati. Oggi abbiamo dimostrato di aver superato anche questo periodo”. I gol di Vlahovic e Di Serio: “E’ importante che si siano sbloccati, abbiamo una rosa lunga, è stato importante che siano entrati nella maniera giusta”.