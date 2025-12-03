Bernabé a gennaio è difficile. Costa 30 milioni, la Juventus non vuole spendere

“Io non leggo nulla, neanche conosco i rumours". Adrian Bernabé, centrocampista del Parma, ha deciso di allontanare la possibilità Juventus. "Cerco di focalizzarmi su quello che devo fare, voglio migliorare e fare bene al Parma. Meglio farò al Parma e meglio sarà per me. Conosco bene il calcio italiano e Parma e le strutture. Mi sento un leader e cerco di aiutare chi arriva. Nello spogliatoio siamo uniti, sono arrivati tanti giocatori che devono inserirsi ma la squadra è unita e lo spogliatoio è forte”. Più realista del re, insomma, perché sembra molto difficile che la Juve possa fare un movimento in quella direzione.

Perché Damien Comolli lo ha già spiegato più volte: ogni milione conta. Bernabé costa molto, perché Krause non ha intenzione di cedere il suo gioiello, soprattutto a gennaio e con la salvezza ancora da giocarsi. Quindi difficilmente sarà possibile vedere un'offerta da 30 milioni già in inverno, mentre a giugno tutto quanto potrebbe cambiare.

Negli ultimi anni era stato inseguito da diversi club, in particolare dall'Atletico Madrid. Come per Leoni un anno fa, Bernabé potrà spiccare il volo qualora dovesse fare bene come negli ultimi anni, al netto di una salvezza da conquistare, tutt'altro che semplice vista la prima parte di annata.