Verso Perugia-Ternana, Pettinari: "Non vediamo l'ora di giocarlo. Non carichiamolo troppo"

È iniziato il conto alla rovescia verso Perugia-Ternana, storico derby umbro. Una sfida sulla quale, ospite delle colonne de Il Messaggero, si è espresso Stefano Pettinari, attaccante tornato a vestire la maglia delle Fere nelle scorse settimane:

"È un derby che conosco - racconta -. Non vediamo l'ora di giocarlo e sappiamo quanto i tifosi ci tengano. Domenica, dopo la partita, ci hanno chiesto di affrontare al meglio questo derby. E' già un segnale. Per noi la settimana di allenamento deve essere normale. Dobbiamo restare concentrati e preparare questa partita nei minimi dettagli. Allo stesso tempo, però, non dobbiamo caricarla troppo. A fare questo, penseranno la città e i tifosi.

Cercheremo di capire gli errori commessi contro il Guidonia per poi riazzerare tutto e cominciare a preparare al meglio la gara contro il Perugia".