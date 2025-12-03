TMW
Juventus, esami al ginocchio per Gatti: il difensore è arrivato al JMedical in stampelle
Accertamenti al JMedical per Federico Gatti, uscito anzitempo nella gara di Coppa Italia vinta ieri contro l'Udinese. Il difensore bianconero è arrivato in stampelle, non certo un segnale confortante all'indomani del problema al ginocchio che l'ha costretto a lasciare il campo. Si attendono adesso gli esami con relativa comunicazione ufficiale sull'entità dell'infortunio da parte della Juventus.
Le parole di mister Luciano Spalletti su Gatti
"Non lo so, perché lui ha male e ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto".
In calce le immagini dell'arrivo di Gatti al JMedical realizzate dall'inviato di TMW
