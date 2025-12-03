Brescia-Lumezzane, Caracciolo: "Il Rigamonti è casa mia, mi aspetto l'abbraccio dello stadio"

Sarà una partita tutt'altro che banale quella che vedrà di fronte Brescia e Lumezzane per il presidente del club valgobbino Andrea Caracciolo. Quattrocentodiciotto presenze e 179 reti con la maglia della Leonessa non si possono accantonare così facilmente. Come si evince chiaramente dalle parole dello stesso ex attaccante a BresciaOggi:

"È una partita che aspetto da tempo: sin da quando sono usciti i calendari ho segnato questa data con un bel cerchio rosso. Non perché voglia lanciare chissà quale guanto di sfida al Brescia, ma per poter tornare al Rigamonti, uno stadio nel quale ho vissuto emozioni fortissime e indimenticabili.

Non voglio sembrare presuntuoso, ma mi aspetto un abbraccio da parte di tutto lo stadio. Mi sono sempre considerato uno di loro e sono certo che i tifosi non rimarranno indifferenti a questo mio ritorno in quella che per me è casa".