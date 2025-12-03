TMW Genoa, oggi c'è l'Atalanta: Malinovskyi e Sabelli influenzati, Gronbaek non preoccupa

Impegno infrasettimanale per il Genoa di Daniele De Rossi. La formazione rossoblù scenderà in campo questo pomeriggio, calcio d'inizio alle ore 15, alla New Balance Arena di Bergamo per sfidare l'Atalanta dell'ex Raffaele Palladino. In palio un posto nei quarti di finale di Coppa Italia in un match ad eliminazione diretta che il Grifone disputerà davanti ad oltre 600 tifosi arrivati per l'occasione dalla Liguria e non solo. Una partita insidiosa ma che Vasquez e compagni vogliono giocarsi per continuare il percorso nel trofeo nazionale e dare continuità di risultati.

Influenzati Sabelli e Malinovskyi

Una partita che vedrà quattro assenti dall'elenco dei convocati. Non ci sarà l'ex di turno Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista ucraino, così come Stefano Sabelli, ha avuto un attacco influenzale e non sarà della partita. Mancherà anche Maxwel Cornet, ancora ai box, mentre rientra dopo la squalifica scontata in campionato il difensore Brooke Norton-Cuffy.

Lieve affaticamento muscolare per Gronbaek

Le buone notizie sono rappresentate anche dai rientri di Junior Messias e Hugo Cuenca mentre è invece rimasto a Genova Albert Gronbaek. Il numero 11 rossoblù ha accusato un leggero affaticamento muscolare ed a scopo precauzionale non è stato convocato. Il norvegese non dovrebbe preoccupare per la trasferta di Udine di lunedì prossimo.