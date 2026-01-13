Spezia, finalmente in arrivo la fumata bianca per Mendes. Il Parma punta Chira

Lo Spezia accelera sul mercato e prepara un intervento deciso per ridisegnare la squadra, secondo le indicazioni di Roberto Donadoni. La priorità resta Mattia Valoti: l’accordo con la Cremonese è già definito e ora si lavora per chiudere con il calciatore.

Parallelamente, scrive Il Secolo XIX lo Spezia è vicino a chiudere anche per Pedro Mendes dal Modena. L’operazione, complessa e lenta, è ormai costruita e potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Decisiva la volontà dell’attaccante, che ha sempre mostrato apertura verso la destinazione ligure e che al Modena è ormai ai margini del progetto tecnico.

Il rinnovamento non si ferma agli innesti. L’area tecnica sta lavorando anche sulle uscite: Nagy, Kouda e Candelari sono destinati a lasciare spazio ai nuovi arrivi. Kouda potrebbe rientrare a Parma, mentre Pietro Candelari è pronto a trasferirsi in prestito al Trento.

Proprio con il Parma i rapporti restano solidi, ma lo Spezia fa muro sul fronte giovani. Il club ducale ha manifestato interesse per Alessandro Chira, attaccante classe 2009 e uno dei profili più interessanti del vivaio ligure. La risposta, al momento, è netta: nessuna intenzione di privarsi di un talento considerato strategico per il futuro.