Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Spezia, Donadoni: "Abbiamo risposto in maniera giusta, ma dobbiamo concretizzare di più"

Spezia, Donadoni: "Abbiamo risposto in maniera giusta, ma dobbiamo concretizzare di più"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 21:42Serie B
Andrea Carlino

Al termine del match pareggiato contro il Padova, Roberto Donadoni ha preso la parola in sala stampa con un'analisi equilibrata della prestazione. Il tecnico dello Spezia ha riconosciuto il valore della reazione dei suoi giocatori dopo aver subito il gol del pareggio avversario: "La reazione è stata ottima, però l'abbiamo assunto in maniera un po' troppo ingenua e ci mettiamo nelle condizioni di dover sempre essere col fiato corto." Donadoni ha identificato nel primo quarto d'ora il momento di maggiore controllo della gara da parte dello Spezia, sottolineando come la squadra abbia creato opportunità senza riuscire a capitalizzarle. "Per i 20-25 minuti iniziali potremmo essere un po' più decisivi per determinare qualcosa di più", ha dichiarato il tecnico, indicando nella concretizzazione sotto porta il principale limite mostrato dalla squadra. La discontinuità nel gioco ha poi permesso al Padova di rientrare in partita, rendendo inutile la fase di pressione iniziale.

Sul piano difensivo, Donadoni ha individuato responsabilità precise sui gol subiti, senza distribuire colpe in modo generico. "Sul primo gol siamo stati un po' ingenui nel non andare a raddoppiarlo: c'era un compagno di squadra in zona che doveva intervenire, ma quando ti trovi in quella via di mezzo inutile centralmente per difendere, vuol dire che stai sbagliando qualcosa." Il riferimento è a un posizionamento difensivo errato che ha reso più agevole l'azione offensiva del Padova. Sul secondo gol, il tecnico ha indicato una lacuna di copertura: "Non dobbiamo trovarci in quelle situazioni di uno contro uno, ma dobbiamo sempre avere un uomo che dà copertura." Donadoni ha citato tra i giocatori più in forma del momento Artistico e Bonfanti, definendoli i più positivi e in fiducia del gruppo. Una nota a margine ha riguardato le condizioni fisiche di Mateju, uscito durante il match: "La mia sensazione è che non sia niente di particolare, soprattutto considerando le ottime prestazioni che sta facendo ultimamente."

La classifica dello Spezia registra pochi movimenti, con il pareggio che non ha spostato in modo significativo gli equilibri del girone. Donadoni ha inquadrato la situazione con lucidità, mettendo in prospettiva il doppio impegno ravvicinato con Monza e Modena: "Le partite si devono giocare, ed è sempre meglio misurarsi con quelli che potenzialmente sono più forti, perché così puoi dimostrare quello che veramente vali, ed è così che si cresce." Il tecnico ha ricordato come anche squadre meglio posizionate in classifica possano perdere inaspettatamente, citando la sconfitta del Palermo a Pescara. Sul piano della rosa, Donadoni ha segnalato la presenza di soli sei elementi della rosa principale in panchina, con tre ragazzi del settore giovanile a completare il gruppo. "Chi ha giocato ha cercato di dare tutto", ha dichiarato il tecnico, riservando parole positive per Christian Comotto, giovane che ha dimostrato "personalità, intraprendenza e voglia di essere sempre al centro dell'azione" sia in fase offensiva che in quella di copertura.

Articoli correlati
Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football... Andreoletti e la sfida con Donadoni: "Affronto colleghi che vedevo solo su Football Manager"
Spezia, Donadoni: "Gli errori ci stanno, se giochiamo così ne perdiamo poche" Spezia, Donadoni: "Gli errori ci stanno, se giochiamo così ne perdiamo poche"
Serie B, Spezia-Reggiana: il treno salvezza passa dal Picco, Artistico sfida Gondo... Serie B, Spezia-Reggiana: il treno salvezza passa dal Picco, Artistico sfida Gondo
Altre notizie Serie B
Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione" Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione"
Venezia, Stroppa: "La qualità fa la differenza, Dagasso aumenta il valore della rosa"... Venezia, Stroppa: "La qualità fa la differenza, Dagasso aumenta il valore della rosa"
Virtus Entella-Modena 2-1, le pagelle: Karic fa e disfa, Tonoli e Beyuku errori sanguinosi... Virtus Entella-Modena 2-1, le pagelle: Karic fa e disfa, Tonoli e Beyuku errori sanguinosi
Avellino, Ballardini: "Approccio troppo timido, dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina"... Avellino, Ballardini: "Approccio troppo timido, dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina"
Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol: Cragno si fa male e Fumagalli non ne approfitta... Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol: Cragno si fa male e Fumagalli non ne approfitta
Cesena-Monza 1-3, le pagelle: Azzi scatenato (con rosso), Shpendi delude Cesena-Monza 1-3, le pagelle: Azzi scatenato (con rosso), Shpendi delude
Il Monza si gode un super Azzi: per il brasiliano è già la migliore stagione di sempre... Il Monza si gode un super Azzi: per il brasiliano è già la migliore stagione di sempre in Serie B
Reggiana-Südtirol 0-4, le pagelle: Casiraghi fenomenale, Molina imprenibile. Portanova... Reggiana-Südtirol 0-4, le pagelle: Casiraghi fenomenale, Molina imprenibile. Portanova disastroso
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Filipe Luis la new entry
3 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
4 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
5 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
Immagine top news n.1 Milan, si ferma Gabbia: il centrale si è operato a Londra. I dettagli e i tempi di recupero
Immagine top news n.2 Inter, Marotta su Esposito: "L'Arsenal non ce l'ha chiesto, ma comunque è un nostro tesoro"
Immagine top news n.3 Como-Inter, formazioni ufficiali: Fabregas senza attaccante, Nico Paz c'è. Rivoluzione Chivu
Immagine top news n.4 Valenti fa fallo in Parma-Cagliari, non contro il Milan. La spiegazione di Rocchi a 'Open VAR'
Immagine top news n.5 André-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli per il sì
Immagine top news n.6 Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due
Immagine top news n.7 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Coppa Italia, troppa tattica e noia al Sinigaglia: 0-0 tra Como ed Inter. Ritorno cruciale
Immagine news Serie A n.2 Pisanu su Cagliari-Como: "Lariani stanchi per la Coppa. Pisacane punti sulla garra"
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Vlahovic verso il rientro in gruppo e in campo. L'indizio social del suo agente
Immagine news Serie A n.4 Como-Inter, ospite speciale al Sinigaglia: sugli spalti c'è Daniele De Rossi
Immagine news Serie A n.5 Roma, divieto trasferte al Consiglio di Stato: udienza fissata il 19 marzo
Immagine news Serie A n.6 Milan, si ferma Gabbia: il centrale si è operato a Londra. I dettagli e i tempi di recupero
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Südtirol, Castori: "Ulteriore iniezione di fiducia. Play-off? Giochiamo sempre per vincere"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil assolve i suoi: "I numeri dicono che abbiamo fatto prestazione"
Immagine news Serie B n.3 Venezia, Stroppa: "La qualità fa la differenza, Dagasso aumenta il valore della rosa"
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella-Modena 2-1, le pagelle: Karic fa e disfa, Tonoli e Beyuku errori sanguinosi
Immagine news Serie B n.5 Avellino, Ballardini: "Approccio troppo timido, dopo il 2-0 abbiamo staccato la spina"
Immagine news Serie B n.6 Gesto di fair play in Reggiana-SudTirol: Cragno si fa male e Fumagalli non ne approfitta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i risultati: il Vicenza cade ancora, ma Lecco e Brescia non ne approfittano
Immagine news Serie C n.2 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.4 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.5 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.6 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, Soncin: "Rammarico per il risultato. Ma guardiamo avanti con grandissima fiducia"
Immagine news Calcio femminile n.2 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.3 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.5 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…