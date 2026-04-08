Crisi Italia, Stillitano: "Tetto agli stranieri e 2-3 italiani in campo. Ma la UE non lo permette"

Intervenuto ai microfoni del podcast The Joy of Football il presidente dello Spezia Charlie Stillitano ha parlato anche delle difficoltà del calcio italiano rese ancora più evidenti dalla terza esclusione di fila da un Mondiale della Nazionale: “La Premier League si auto sostiene meglio di altri insieme alla NFL (il massimo campionato di football statunitense), anche la Serie A viaggia da sola, mentre la Serie B deve sempre sperare in maggiori contributi. E anche in Serie A comunque la fetta più grossa va alle big, mentre le altre annaspano. Tutto questo si ripercuote sulla B e sui giovani che non trovano spazio. - spiega Stillitano dando la sua soluzione - Mettere un tetto massimo di tre stranieri, ma ora è tardi e in Europa le regole non lo permettono. Ma sarebbe già utile avere sempre almeno uno, due, tre italiani in campo”.

Stillitano si sofferma poi anche sulla mentalità dei tifosi italiani: “In Inghilterra quando i tifosi sono arrabbiati vanno allo stadio, cantano e tutto resta lì, mentre qui in Italia mi hanno suggerito di non alloggiare in città perché i tifosi mi avrebbero cercato per un confronto. Io parlo con tutti, ma il pensiero di prendere una bottigliata in testa non mi aveva mai sfiorato. - prosegue ancora come si legge su Spezia1906.com - L’attaccamento per la squadra che c’è in Italia è incredibile, sono tutti appassionati e vogliono vincere. E io come presidente e Roberts come patron o li aiutiamo in questo o siamo inutili”.

Infine Stillitano si sofferma sulle difficoltà di far giocare i giovani: “In questa esperienza in Italia ho imparato tantissimo, ma si sente dire spesso che si spende molto tempo in tattica e disciplina nei settori giovanili e non si riesce a far giocare i giovani. Ma guardate la Serie B, ci sono sette squadre nuove ogni stagione e in questo modo è difficile far giocare i giovani”.