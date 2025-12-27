Spezia-Pescara, le formazioni ufficiali: schieramenti speculari nello scontro salvezza al "Picco"
TUTTO mercato WEB
Scontro salvezza al “Picco”. Una partita che vale più di tre punti quella fra Spezia e Pescara che scenderanno in campo alle ore 12.30. Questi gli schieramenti delle due squadre.
Spezia (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Aurelio; Vignali, Bandinelli, Kouda, Cassata, Beruatto; Di Serio, Soleri.
Pescara (3-5-2): Desplanches; Capellini, Brosco, Gravillon; Corazza, Olzer, Dagasso, Valzania, Letizia; Di Nardo, Tonin.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile