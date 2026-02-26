Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sampdoria-Bari e Catanzaro-Frosinone: tutti i convocati per la 27ª giornata di Serie B

Luca Bargellini
Oggi alle 18:13Serie B
Si avvicina la 27ª giornata del campionato di Serie B e TuttoMercatoWeb.com vi propone il riepilogo di tutti i calciatori convocati dalle 20 protagoniste del torneo cadetto in un'unica notizia. In costante aggiornamento per tutti i nostri lettori.

SERIE B - 27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio
Ore 19:00 - Monza-Virtus Entella
I convocati di Paolo Bianco - In attesa di comunicazioni

I convocati di Andrea Chiappella - In attesa di comunicazioni

Ore 21:00 - Sampdoria-Bari
I convocati di Angelo Gregucci - Esposito c'è, mentre Viti rimane ai box
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev
Difensori: Abildgaard, Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadzikadunic, Palma, Riccio
Centrocampisti: Barak, Begic, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Henderson, Ricci
Attaccanti: Brunori, Pafundi, Soleri

I convocati di Moreno Longo - In attesa di comunicazioni

Sabato 28 febbraio
Ore 15:00 - Empoli-Cesena
I convocati di Alessio Dionisi - In attesa di comunicazioni

I convocati di Michele Mignani - In attesa di comunicazioni

Ore 15:00 - Modena-Padova
I convocati di Andrea Sottil - In attesa di comunicazioni

I convocati di Matteo Andreoletti - In attesa di comunicazioni

Ore 15:00 - Sudtirol-Venezia
I convocati di Fabrizio Castori - In attesa di comunicazioni

I convocati di Giovanni Stroppa - In attesa di comunicazioni

Ore 17:15 - Spezia-Reggiana
I convocati di Roberto Donadoni - In attesa di comunicazioni

I convocati di Lorenzo Rubinacci - In attesa di comunicazioni

Ore 19:30 - Avellino-Juve Stabia
I convocati di Davide Ballardini - In attesa di comunicazioni

I convocati di Ignazio Abate - In attesa di comunicazioni

Domenica 1 marzo
Ore 15:00 - Catanzaro-Frosinone
I convocati di Alberto Aquilani - In attesa di comunicazioni

I convocati di Massimiliano Alvini - In attesa di comunicazioni

Ore 15:00 - Pescara-Palermo
I convocati di Giorgio Gorgone - In attesa di comunicazioni

I convocati di Filippo Inzaghi - In attesa di comunicazioni

Ore 17:15 - Mantova-Carrarese
I convocati di Francesco Modesto - In attesa di comunicazioni

I convocati di Antonio Calabro - In attesa di comunicazioni

