Reggiana, Rubinacci: "Non guardo la classifica, oggi siamo stati anche fortunati"

Lorenzo Rubinacci, tecnico della Reggiana, commenta la vittoria di misura sul campo dello Spezia: "La classifica non la guardo e non la voglio guardare. So che dobbiamo fare punti, quelli di oggi sono importanti e pesanti. Il percorso è lungo. C’è stato un pre-partita complicato, Rozzio non si è sentito di giocare, sapevamo che l’avversario sarebbe partito forte e con entusiasmo. Siamo stati anche fortunati e bisogna essere onesti: ma poi siamo entrati dentro la partita.

Abbiamo cominciato a farla come l’avevamo pensata, tante partite dentro la partita. Si gioca sui dettagli, potevano darci tanti problemi. Siamo stati bravi perché abbiamo lottato, ci siamo adattati e la duttilità è stata la nostra arma. Abbiamo gestito cambi e ruoli come una famiglia, tanti si sono adattati e non è facile”. Lo riporta cittadellaspezia.com.