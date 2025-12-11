Avellino, Sounas: "A Catanzaro tre anni meravigliosi, se segno non esulto per rispetto ai tifosi"

Nel corso di un evento di Natale presso lo store ufficiale dell’Avellino il centrocampista Dimitrios Sounas ha parlato in vista della gara contro quel Catanzaro dove lui – e il compagno Tommaso Biasci - ha raccolto grandi successi: “Sarà una partita molto emozionate. Con Tommaso abbiamo scritto la storia, abbiamo trascorso tre anni meravigliosi e sentiamo l’affetto dei tifosi. Non vediamo l’ora di giocare questa partita. - prosegue poi il greco come riporta Orticalab.it - Se segno? Sicuramente non esulterò per rispetto dei tifosi”.

Spazio poi al momento della squadra irpina: “La strada è solo una, lavorare duramente per uscire da questo periodo no delle ultime settimane, veniamo da due risultati utili consecutivi che ci hanno permesso di lavorare con più serenità. A Bolzano siamo stati più bravi del SudTirol e abbiamo portato a casa i tre punti, mentre col Venezia abbiamo deciso di difenderci bassi e stretti e con un pizzico di fortuna abbiamo guadagnato un punto”.

Sounas infine si sofferma sull’identità di squadra: “Il sacrificio deve fare parte di noi perché lavorando tutti insieme possiamo raggiungere grandi risultati. L’atteggiamento che abbiamo visto contro il Venezia deve essere la nostra forza perché la Serie B è un campionato molto equilibrato”.