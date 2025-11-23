Sudtirol, Castori: "Per uscire da Modena con punti devi fare una grande prestazione"

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il pareggio del Braglia contro il Modena. "Periodo con molti infortunati, siamo in ripresa. Era importante non perdere, la squadra ha dimostrato una crescita contro una squadra forte come il Modena, per me da promozione diretta. Per uscire da Modena con punti devi fare una grande prestazione - si legge su Pianetaserieb.it -. Ci mancavano tre attaccanti e quindi sulle ripartenze siamo stati poco pericolosi, ma abbiamo fatto quello che dovevamo. Grande compattezza e mentalità.

Odogwu? Ragazzo straordinario, oggi purtroppo si è dovuto muovere spesso da solo. E' un pareggio che dà fiducia, diamo continuità agli ultimi tre pareggi. Tronchin? Se segni lì poi vinci, ma non possiamo recriminare su questo anche perché pure il Modena ha avuto le sue occasioni. Sostituzioni? Serviva freschezza, il Modena mette dentro giocatori forti dalla panchina. Come cambiava il Modena la qualità, noi dovevamo cambiare la sostanza. Ci è mancata qualche ripartenza, ma di quattro attaccanti ne avevamo solo uno".