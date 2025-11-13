TMW
SudTirol, torna di moda il nome di Vallana della Juve. Già in biancorosso lo scorso anno
Potrebbe esserci ancora il SudTirol nel futuro del giovane mediano Edoardo Vallana attualmente in forza alla Primavera della Juventus dove ha giocato tre gare di campionato e cui si aggiunge una presenza, contro il Leicester, nel torneo giovanile Premier League International Cup U21.
Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com infatti il classe 2007 sarebbe nuovamente nel mirino del club altoatesino, dove ha militato nella scorsa stagione collezionando 29 presenze con la Primavera biancorossa, che a gennaio potrebbe provare a riportarlo a Bolzano.
Vallana attualmente è legato al club torinese da un contratto fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione.
