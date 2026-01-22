TMW
Sudtirol, sirene di mercato per Kofler: tre club chiedono informazioni sul difensore
Sirene di mercato per Raphale Kofler, difensore centrale classe 2005 del Sudtirol cresciuto nel settore giovanile del club bolzanino.
Entrato nelle rotazioni della Prima Squadra nella stagione 2023/2024, collezionando in questo torneo 19 presenze e 2 gol in Serie B, il ragazzo, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercartoWeb.com sarebbe stato al centro di richieste d'informazioni sul suo conto da parte di tre club di massima serie. Due italiani e uno tedesco.
Si tratterebbe di Atalanta, Cagliari e Friubrgo, per quanto riguarda la Bundesliga, che starebbero seguendo il percorso di crescita del giocatore di Merano in vista del prossimo futuro.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Atalanta-Athletic 2-3, le pagelle: la difesa sbanda di brutto. Navarro fa il bello e il cattivo tempo
Pisa, Corrado: "Loyola verrà ufficializzato oggi, Lucca deve ancora venire col Napoli a giocare qui"
