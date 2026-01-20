'Tanto non si abbona nessuno': la geniale mini campagna abbonamenti della Virtus Entella

Che la Virtus Entella sia tra quelle compagini che ha fatto dell'ironia un suo marchio di fabbrica, è cosa ormai nota, i post su Instagram - soprattutto i cosiddetti 'match day' hanno fatto scuola in epoca recente - ne sono una prova. E adesso la società di Chiavari si supera ironizzando anche sul fatto di avere non troppi tifosi, il tutto per il lancio della mini campagna abbonamenti valevole per il girone di ritorno del campionato di Serie B. 'Tanto non si abbona nessuno', il geniale slogan scelto.

Con il tutto spiegato nel comunicato diffuso dal club che di seguito riportiamo integralmente:

“Tanto non si abbona nessuno”. È una di quelle frasi che sentiamo da sempre, per questo abbiamo deciso di usarla anche noi. Da martedì 20 gennaio alle ore 15.00, fino a domenica 25 gennaio alle ore 23.59, è attiva la campagna abbonamenti per le 9 partite del girone di ritorno dei biancocelesti. Nove partite in casa. Nove volte in cui dire “vabbè, vado” invece di restare sul divano.

“Tanto non si abbona nessuno” poi però qualcuno alla fine lo fa davvero. Per abitudine, per scaramanzia o semplicemente perché, in fondo in fondo, vuole bene all’Entella e sarà lì a lottare con noi. Se saremo in tanti o in pochi lo vedremo. Intanto gli abbonamenti sono disponibili online su TicketOne e all’Entella Point. Noi siamo pronti a essere smentiti.

Maggiori dettagli, sono ovviamente reperibili sul sito dei Diavoli Neri.