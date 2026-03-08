Il primo colpo esterno vale l'uscita dalla zona rossa: l'Entella torna (finalmente) a respirare

L'Entella torna a respirare. Dopo il successo per 1-0 sul campo del Sudtirol, la squadra di Andrea Chiappella mette la testa nuovamente fuori dalla zona playout scavalcando Reggiana e Sampdoria e raggiungendo quota 31 punti. Un bel balzo in avanti per i biancocelesti che conquistano la seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta contro il Modena e possono guardare al rush finale di campionato con ottimismo. Una vittoria arrivata con un gol a 17 minuti dalla fine realizzato da Marconi che ha permesso di sbancare il "Druso".

Prima gioia esterna

I Diavoli Neri conquistano così i primi tre punti lontano dal "Sannazzari". Fino ieri erano l'unica squadra a non aver ancora gioito lontano dal proprio campo con solo quattro punti grazie ai pareggi ottenuti nei due derby sui campi di Spezia e Sampdoria e contro la Reggiana al Mapei Stadium e a Cesena al "Manuzzi". Per il resto solo ko almeno fino al 73' di un pomeriggio di fine inverno a Bolzano.

Le parole del tecnico

Raggiante mister Chiappella in sala stampa ha commentato questa vittoria arrivata con il sudore e con il carattere di una squadra che vuole a tutti i costi mantenere la categoria: "Credo che oggi i ragazzi abbiano fatto un grandissimo capolavoro. Abbiamo affrontato una squadra in salute, che ha messo in difficoltà chiunque e che veniva da una vittoria importante".