Serie B, i migliori giocatori dopo la 29ª giornata: Busio si avvicina a Ghedjemis

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 19:49Serie B
Luca Bargellini

La 29ª giornata del campionato di Serie B è andata in archivio con tante certezze, ma anche con qualche novità. Per la prima categoria ci sono da segnalare le vittorie di Venezia, Frosinone, Palermo e Catanzaro, mentre fa le sorprese il ko del Monza a Spezia. Cadono, male, invece Empoli e Sampdoria sempre più in crisi. Pescara in netta rinascita.

Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica generale dei migliori 20 giocatori del campionato cadetto dopo la ventinovesima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:

1. Ghedjemis (Frosinone) 6.62 (29)
2. Busio (Venezia) 6.56 (27)
3. Joronen (Palermo) 6.52 (28)
4. Yeboah (Venezia) 6.52 (25)
5. Calò (Frosinone) 6.46 (28)
6. Schiavi (Carrarese) 6.39 (23)
7. Tiritiello (Virtus Entella) 6.39 (19)
8. Doumbia (Venezia) 6.38 (26)
9. Pohjanpalo (Palermo) 6.36 (28)
10. Pérez (Venezia) 6.35 (23)
11. Santoro (Modena) 6.34 (29)
12. Koutsoupias (Frosinone) 6.33 (27)
13. Svoboda (Venezia) 6.32 (19)
14. Pigliacelli (Catanzaro) 6.31 (29)
15. Palumbo (Palermo) 6.31 (26)
16. Cissè (Catanzaro) 6.31 (21)
17. Ceccaroni (Palermo) 6.30 (28)
18. Bani (Palermo) 6.29 (24)
19. Massolin (Modena) 6.29 (21)
20. Bracaglia (Frosinone) 6.28 (23)

