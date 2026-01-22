Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B

Come si legge in una nota dell'AIC che di seguito riportiamo, "il calcio moderno incontra le glorie del passato. Torna “Inviato AIC sul campo”, l’iniziativa nata dalla sinergia tra l’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e la Lega Serie B, che anche nel corso di questa stagione accompagnerà le gare della Serie BKT.

Nel corso degli anni, il progetto ha saputo creare un filo diretto tra territori, tradizione calcistica e identità dei club, in piena sintonia con l’anima della B e il profondo rapporto con le proprie tifoserie. Dalla prossima giornata, la 21a, sarà quindi presente un ex calciatore simbolo in ogni stadio, prendendo parte alle attività del pre-gara, seguendo il match dal campo e vivendo il post-partita.

Un’esperienza che va oltre l’aspetto sportivo: l’“Inviato AIC” incontrerà i calciatori delle due squadre protagoniste, ma soprattutto le città e le comunità che continuano a riconoscersi nei propri campioni di ieri e nel contributo che hanno dato alla storia del club. Un’occasione per rivivere emozioni mai dimenticate e per trasmettere valori, esperienza e senso di appartenenza alle nuove generazioni di calciatori, numerose e centrali nella B.

“La Serie BKT è da sempre un campionato che ha nell’identità uno dei suoi punti chiave che si articola attraverso la memoria e i volti che hanno segnato la storia dei nostri club – evidenzia il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin -. Ringrazio l’AIC per una collaborazione duratura e costruttiva, che permette di custodire e trasmettere questo patrimonio, rendendolo parte viva del presente del campionato e offrendo, al contempo, una preziosa occasione di confronto umano e professionale”.

Umberto Calcagno, Presidente AIC: “La Serie BKT è parte integrante del tessuto culturale del nostro Paese, che intreccia passione per lo sport e senso di appartenenza. Da qui, il desiderio di coltivare il valore intrinseco che unisce calcio e territorio, bandiere e città”.