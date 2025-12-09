Tre minuti di ordinaria...follia? Desplanches tiene a galla il Pescara: parato due volte un rigore

Un avvio, quello sulla panchina del Bari, non proprio positivo per mister Vincenzo Vivarini, che dopo il pesante schiaffo di Empoli ha visto i suoi pareggiare nella sfida da ex che lo ha coinvolto ieri, quando i biancorossi - per altro inizialmente in svantaggio - hanno chiuso sull'1-1 la sfida al Pescara.

Un Pescara che ha visto tra gli assoluti protagonisti del match del 'San Nicola' il portiere Sebastiano Desplanches, che ha evitato il peggio ai suoi, quando mancava ancora mezzora al 90'. Il cronometro segnava il minuto 62', e il direttore di gara concedeva un rigore al Bari per un pestone di Letizia su Castrovilli: alla battuta andava Moncini, con l'estremo difensore che neutralizzava il tiro. Attenzione però, check del VAR e penalty da ribattere. Ma la sfida di nervi ha avuto un solo vincitore, perché Desplanches si è ripetuto, parando nuovamente il tiro dal dischetto dell'attaccante biancorosso. Tre minuti che hanno consegnato la gloria al portiere, e che hanno tenuto vivo più che mai il Pescara.

Certo, è poi arrivato il pari di Maggiore, bravo a trafiggere il portiere del Delfino, ma niente scalfisce quei tre minuti che rimangono nella storia e hanno segnato un punto importante per i suoi nella corsa alla salvezza.