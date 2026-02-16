Pescara in ansia per le condizioni di Desplanches. Possibile il ricorso agli svincolati

In casa Pescara c’è un po' di ansia per le condizioni del portiere Sebastiano Desplanches uscito nel corso della partita contro l’Avellino dopo 34’ a causa di un infortunio - problema al quadricipite della coscia sinistra - che è sembrato grave viste le lacrime dell’estremo difensore all’uscita dal campo. Solo gli esami chiariranno l’entità del problema e gli eventuali tempi di recupero per il classe 2003 che già contro il Cesena aveva accusato alcuni problemi stringendo poi i denti per scendere in campo con i compagni. Un altro fattore che aumenta la preoccupazione nel club abruzzese che si prepara a ogni eventualità.

Come riporta Pescarasport24.it se l’infortunio dovesse rivelarsi grave e lo stop lungo il club biancazzurro potrebbe ricorrere al mercato degli svincolati per affiancare Ivan Saio, che ieri ha fatto il suo esordio in Serie B, e il giovane Nicolò Profeta. Il nome in cima alla lista dei possibili acquisti è quello di Luigi Sepe, trattato già in estate, svincolato dalla Salernitana dallo scorso agosto.