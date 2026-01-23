Un match toscano ad aprire la 21ª giornata di Serie B: si parte stasera con Carrarese-Empoli
Si alza nuovamente il sipario sul campionato di Serie B, con la 21ª giornata del torneo cadetto che prenderà il via questa sera, con una gara toscana: allo stadio comunale 'Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri' di Carrara, infatti, si affronteranno i padroni di casa della Carrarese e l'Empoli. Come di consueto, il turno si chiuderà poi nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, con i due match in programma: ultimo tra i due, quello tra Catanzaro e Sampdoria, entrambe alla ricerca di punti e riscatto.
Intanto, andiamo a guardare anche quello che è il programma di suddetto turno, che si concluderà poi domenica:
SERIE B, 21ª GIORNATA
Venerdì 23 Gennaio 2026
Ore 20.30 Carrarese – Empoli
Sabato 24 Gennaio 2026
Ore 15.00 Cesena – Bari
Ore 15.00 Frosinone – Reggiana
Ore 15.00 Juve Stabia – V. Entella
Ore 15.00 Mantova – Venezia
Ore 15.00 Monza – Pescara
Ore 17.15 Modena – Palermo
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria
A seguire, riportiamo quella che è la classifica sinora maturata:
Frosinone 42
Venezia 41
Monza 38
Palermo 37
Cesena 34
Modena 32
Catanzaro 31
Juve Stabia 30
Empoli 27
Carrarese 26
Padova 25
Avellino 25
Sudtirol 22
Reggiana 20
Virtus Entella 20
Mantova 19
Sampdoria 18
Spezia 17
Bari 17
Pescara 14
