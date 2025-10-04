Venezia-Frosinone 3-0, le pagelle: Yeboah imprendibile, Gudjemis in ombra
Risultato finale: Venezia-Frosinone 3-0
Stankovic 7- Compie due interventi di grande livello su Raimondo e Grosso, dando sicurezza al reparto firmando una settimana perfetta. Terzo clean sheet consecutivo per il portiere serbo della squadra lagunare.
Shingtienne 6.5 - Non conosce stanchezza il difensore belga, in campo anche oggi sfoderando ancora una prestazione efficace. Dalle sue parti non si passa, conferisce fisicità unita ad un eccellente senso della posizione.
Korac 6.5- Grande concentrazione e attenzione per lui, soprattutto nella prima frazione si fa notare per le sue chiusure sui pericolosi attaccanti avversari ai quali concede solo le briciole.
Svesko 7- Annulla letteralmente Ghedjemis non offrendo mai al francese la giocata semplice sul suo piede forte. Non si accontenta di questo confezionando l’assist per Casas, permettendo allo spagnolo di chiudere i conti. Dal 63’ Sidibè 6- Ordinato e attento, utile a gestire l’ampio vantaggio dei neroverdiarancio.
Compagnon 7- La mossa a sorpresa di Stroppa si rivela vincente. Il giocatore di proprietà della Juventus si dimostra un fattore mettendo in difficoltà gli avversari, suo il gol che apre le danze. Dal 72’ Haps SV.
Doumbia 6 – Il meno positivo dei suoi anche se la sufficienza se la merita. Si spende per i compagni in fase di non possesso ma Stroppa voleva di più da lui. dal 46’ Lella 6.5 Si fa preferire rispetto al compagno, ruba molti palloni conducendo le ripartenze in campo aperto a sfruttare gli spazi che si aprivano.
Busio 7- Meritati gli applausi per l’americano a fine partite. Fulcro del gioco della formazione lagunare. Sempre preciso e puntuale nelle scelte offensive ma allo stesso tempo rientrare ad aggredire gli avversari. Dal 82’ Bohinen sv
Kike Perez 7- Sempre nel vivo dell’azione lo spagnolo. Ispira la manovra offensiva mettendo sul piatto della bilancia le sue qualità tecniche.
Bjarkason 6.5- Meno chiamato in causa rispetto a Compagnon non per questo meno importante. Preciso e puntuale in fase di non possesso a spegnere sul nascere le iniziative ciociare.
Yeboah 7.5- Si prende meritatamente la palma del migliore in campo, firma il primo gol scartando il regalo offerto da Palmisani, superandolo con un tap-in la respinta del portiere sul rigore del 2-0. Confeziona assist e giocate di alta scuola. Non lo prendono mai.
Adorante 6 – Utile al gioco della squadra anche se incide poco in avanti. Dal 46’ Casas 6.5. Lo spagnolo firma il raddoppio con un sinistro sotto l’incrocio.
Giovanni Stroppa 7- Partita preparata in modo eccellente, la mossa di Compagnon e del doppio attaccante si rivela vincente. Il Venezia vince i duelli, ma la partita la porta a casa per atteggiamento, mentalità e concentrazione.
FROSINONE
Palmisani 5- Ha sulla coscienza il rigore del 2-0, sanguinoso il suo errore con i piedi che genera il fallo su Yeboah. Sul penalty successivo rimedia solo in parte. Incolpevole sulle altre due reti.
Oyono 5.5 Cerca di limitare le avanzate dei lagunari, riuscendoci solo in parte. Tagliato fuori totalmente in occasione della rete del 3-0 da Svesko.
Calvani 5- Spesso in ritardo sulle giocate nello stretto dei lagunari. In ritardo sulla rete del vantaggio del Venezia e anche sul 3-0. Cerca di mettersi al servizio della squadra proponendosi sulle palle inattive. Senza successo.
Monterisi 5.5- Rispetto al compagno qualcosa di meglio combina, ma soffre le giocate in verticale dei veneti.
Bracaglia 5 - Dalla sua parte Compagnon fa il bello e il cattivo tempo. Si fa anticipare nettamente dall’avversario in occasione del vantaggio veneziano. Spesso in ritardo nella sua zona di competenza.
Calò 6- Uno dei pochi ad avere le idee chiare. Prova a innescare la manovra dei suoi con le giocare di prima ma non è sempre preciso. Dal 63’ Chichella 5.5- Si fa notare per un cartellino giallo e poco più.
Koutsoupias 6- Anche per lui prestazione al di sotto del suo standard. La pressione del Venezia non gli offre mai la possibilità per ragionare. Uno degli ultimi ad arrendersi.
Ghedjemis 5- La brutta copia del giocatore ammirato nelle ultime uscite, viene sistematicamente schermato e raddoppiato. Si fa notare solo con uno strappo dei suoi e nulla più. Dal 83’ Raychev
Kone 5.5- Prova a scuotere i suoi ma si dimostra troppo nervoso. Si prende un giallo inducendo Alvini a toglierlo. Dal 47’ Grosso 6.5- Il migliore dei suoi in una giornata negativa per i gialloblù. Sembra avere la stoffa del calciatore di livello, non gli manca coraggio e personalità.
Masciangelo 5- Qualche spunto sulla sinistra ma non riesce mai a sfondare. Guadagna solo qualche corner, Decisamente poco. Dal 56’ Zilli 5.5- Prova a sfondare ma il muro neroverdearancio appare invalicabile.
Raimondo 5.5- Ha la palla per riaprire la gara nel primo tempo sul 2-0, ma Stankovic si oppone. Per il resto riceve pochi palloni. Dal 65' Vergani 5.5 - Solo buona volontà senza mai rendersi pericoloso.
Massimiliano Alvini 5- Prima o poi la sconfitta doveva arrivare per i ciociari. Si materializza di fronte ad una delle squadre più attrezzate del campionato. La sua squadra paga il cattivo approccio in una gara dove il Venezia ha fatto decisamente meglio. Questa prestazione però non deve cancellare l’ottimo avvio di stagione.