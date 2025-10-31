Venezia, c'è ancora apprensione per le condizioni di Hainaut. Stroppa studia per il sostituto
Archiviato il turno infrasettimanale, il campionato di Serie B tornerà in campo nella giornata di domani, e lo farà con l'11ª giornata del torneo cadetto, che si concluderà poi come di consueto domenica, giorno nel quale il Venezia sfiderà il Catanzaro nella lunga trasferta calabrese che accenderà i riflettori sullo stadio 'Ceravolo'.
Piccoli dubbi legati all'infermeria, però, per la formazione arancioneroverde di mister Giovanni Stroppa. Come infatti si legge su La Gazzetta dello Sport in edicola quest'oggi, sono stati effettuati esami di controllo per il calciatore francese Antoine Hainaut, uscito all’inizio del secondo tempo della sfida vinta contro il SudTirol (3-0 il finale) a seguito di un infortunio: dopo un contrasto di gioco, il difensore si è seduto sul terreno, e sono attese adesso le risposte del caso. Non mancano comunque le alternative, ma di più verrà probabilmente chiarito in conferenza stampa.
Intanto, per cronaca, riportiamo quello che è il programma del prima citato turno:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre 2025
Ore 12.30 Avellino - Reggiana
Ore 15.00 Carrarese - Frosinone
Ore 15.00 Padova – Südtirol
Ore 17.15 Virtus Entella – Empoli
Ore 19.30 Palermo – Pescara
Domenica 2 Novembre 2025
Ore 15.00 Bari – Cesena
Ore 15.00 Catanzaro - Venezia
Ore 15.00 Modena – Juve Stabia
Ore 17.15 Monza - Spezia
Ore 19.30 Sampdoria – Mantova
