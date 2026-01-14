Venezia, Hainaut: "Vincere la B è sempre difficile. Ma il destino è nelle nostre mani"

“La vittoria di Reggio Emilia ci ha fatto guadagnare tre punti molto importanti. Quando ci siamo trovati in dieci contro undici abbiamo fatto una grande partita, compatti e uniti. Il secondo posto in classifica ci dà ora fiducia per le prossime partite". L'esterno destro del Venezia Antoine Hainaut parla così in conferenza stampa tornando sul successo in casa della Reggiana nell'ultimo turno di campionato: Stiamo affrontando il campionato pensando ad una gara alla volta, dal match di andata contro il Catanzaro abbiamo cercato di lavorare sui nostri errori e da lì siamo riusciti ad ottenere una buona striscia positiva. - prosegue il francese come si legge sul sito dei lagunari - Quando sono arrivato a Venezia il mio obiettivo era quello di giocare, mettere minuti nelle gambe e migliorarmi sempre più; qui mi trovo molto bene, sento la fiducia del mister e della società, e voglio continuare così. Il Catanzaro è una squadra forte, ogni partita in Serie B è insidiosa, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare il nostro. Abbiamo il destino nelle nostre mani".

"Mi piace essere sempre sorridente fuori dal campo e affrontare con positività ogni situazione, poi in campo sono sempre concentrato e voglio continuare a migliorare, al momento mi sento molto bene. - continua ancora il classe 2002 - In passato ho già ottenuto una promozione dalla Serie B alla Serie A con il Parma, vincere questa categoria è sempre difficile. Dobbiamo credere tutti insieme nel progetto del club e fare del nostro meglio.

Spazio poi al rapporto con il tecnico Stroppa e con la piazza: "Il mister ci chiede sempre di lavorare duramente e di crescere insieme, come squadra. Se nel concreto dovessi pensare a qualche miglioramento, sicuramente possiamo essere ancora più cattivi sotto porta e possiamo anche perfezionare qualche situazione difensiva.- continua ancora Hainaut - Quando giochiamo in casa è bellissimo sentire la voce dei nostri tifosi. Non solo al Penzo, ma anche in trasferta sono sempre al nostro fianco, e per questo li ringrazio tanto. Sentire il loro supporto dà tanta forza a noi giocatori".