Ufficiale Venezia, preso Panada a titolo definitivo: resta in prestito all'Atalanta fino al termine della stagione

Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Simone Panada dall’Atalanta.

Nato a Brescia, il calciatore classe 2002 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club arancioneroverde fino al 30 giugno 2030. Panada resterà all’Atalanta con la formula del prestito fino al termine della stagione sportiva 25/26.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui ha conquistato un Campionato Primavera e una Supercoppa Primavera, nella stagione 22/23 ha vestito la maglia del Modena, collezionando 12 presenze e 2 assist. Nella stagione successiva è passato alla Sampdoria, con cui ha totalizzato 4 presenze nella prima parte dell’annata, prima di fare ritorno all’Atalanta per giocare con la formazione Under 23. Con la seconda squadra nerazzurra ha messo a referto complessivamente 7 gol e 14 assist in 75 presenze.

In ambito internazionale, Simone Panada ha rappresentato la Nazionale italiana dalle selezioni Under 15 all’Under 20, totalizzando 56 presenze e una rete.

Simone Panada

«Sono molto felice di entrare a far parte di un club prestigioso come il Venezia. Si apre un nuovo capitolo della mia carriera, che spero possa essere ricco di soddisfazioni. Fin dal primo momento sono rimasto colpito dal progetto tecnico del Club e dalla visione che lo sostiene: per questo la scelta di vestire questi colori è stata naturale e immediata».

Benvenuto, Simone