Venezia, Stroppa: "Mancato solo il gol, mi dispiace soltanto di avere un punto solo"

Dopo il pari contro l'Empoli, Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa di quanto mostrato dalla sua squadra al Castellani. Ecco le sue parole raccolte da TuttoVeneziaSport: "Mi dispiace soltanto di uscire da questa partita con un punto solo. Nella ripresa abbiamo preso una traversa, Yeboah si è trovato davanti al portiere su una respinta, abbiamo avuto Casas davanti al portiere e ha tirato fuori.. è stato un dominio assoluto, tranne per qualche comprensibile ripartenza concessa e una parata di Stankovic negli ultimi minuti. E' una partita che è stata in crescendo, mentre nei primi minuti non eravamo veloci a girare palla. Però, abbiamo preso le contromisure e la squadra si è espressa da grande. C'è una considerazione da fare e che non avete fatto: sul gol dell'Empoli, l'azione è viziata da un fallo su Bjarkason. Peccato e dispiace andare a casa con un punto dopo una prestazione del genere".

Cosa è mancato per vincere?

"Il gol".