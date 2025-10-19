Venezia, Stroppa: "Dominio assoluto nel secondo tempo, spiace uscire con un punto solo"

Al termine della gara pareggiata 1-1 contro l’Empoli, l’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni nel post gara. Le sue parole riportate da Trivenetogoal: "Mi dispiace uscire da questa partita con un punto solo. La traversa di Kike Perez, poi Yeboah davanti al portiere su una respinta, dominio assoluto nel secondo tempo, tranne una ripartenza concessa negli ultimi minuti, con la parata di Stankovic.

Una partita che è stata in crescendo, si giocava palla su palla e poi abbiamo preso le contromisure, e poi la squadra si è espressa veramente alla grande. Sul gol dell’ Empoli c’era un fallo su Bjarkason, peccato con una prestazione del genere andare a casa con un punto dispiace! E’ mancato solo il gol per chiuderla".