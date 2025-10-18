Venezia, Stroppa: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto in testa. Da valutare Yeboah e Haps"

Per il Venezia di Giovanni Stroppa la Serie B riprende dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali dal match al 'Castellani' contro l'Empoli che in settimana è passato dalle mani di Guido Pagliuca a quelle di Alessio Dionisi.

Di seguito le parole del tecnico lagunare nel corso della conferenza stampa della vigilia riportate da TrivenetoGoal:

"La sosta? Vediamo domani che succede, sembrava che la squadra avesse intrapreso un buon viatico. Abbiamo sempre mantenute prestazioni bellissime, per me non è cambiato nulla, per voi magari si. Ci sono alcune situazioni che sono migliorate, altre da migliorare. La squadra è in crescita, ma andiamoci piano. I segnali ci sono e vanno nella giusta direzione. Duncan potrebbe essere pronto per la prossima. I nazionali? I due sudamericani fanno mezzo allenamento con 10-12 ore di aereo e sono sempre un’incognita. Mi dispiace per Pagliuca, conosco Dionisi e ho grandissima stima. L’Empoli è una squadra forte che vuole

essere protagonista, vedremo cosa deciderà Dionisi. Vedremo strada facendo cosa succederà. Yeboah e Haps? Devo fare valutazioni, potrebbero giocare a partita in corso, chi é stato qui per due settimane ha lavorato benissimo. Potrei decidere qualcosa di diverso all’ultimo momento. Svoboda sta sempre meglio, è da mettere nelle possibile scelte. Plizzari non sta bene, ha avuto un problema e farà degli esami nei prossimi giorni. Bohinen e Pietrelli li abbiamo visti poco, Doumbia deve fare di più, ha potenzialità da categorie superiori. Ha possibilità importanti, mi aspetto di più. Spero che la squadra si rimetta l’elmetto in testa, abbiamo passato due settimane di elogi. Sembra tutto facile e tutto scontato, ma non é così. Dobbiamo andarci a prendere quello che vogliamo, servono sacrificio e capacità di vincere i duelli. Il rigore col Frosinone? Non doveva succedere, ma Adorante ha fatto un gesto straordinario. La prossima volta che lo fa lo tolgo subito. Ho un gruppo straordinario, vedo la mentalità giusta”